"Bergdoktor"-Star Andrea Gerhard erwartet ihr erstes Kind

Andrea Gerhard (40) hat aufregende Neuigkeiten: Sie wird zum ersten Mal Mutter! Das teilt die Schauspielerin mit einer süßen Fotoserie auf Instagram mit, in der sie mit ihrem Partner David Wehle stolz ihren Babybauch präsentiert. "Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster", schreibt die Der Bergdoktor-Bekanntheit und deutet damit nicht nur auf das Filmfest in Hamburg, sondern auch auf ihre Schwangerschaft hin. Weiter betont sie: "Wir freuen uns unglaublich auf alle kommenden Herausforderungen. Sei es privat oder beruflich."

Viele Fans und prominente Freunde freuen sich über die Babynews des Paares und hinterlassen liebe Worte unter dem Posting. Unter ihnen auch Andreas ehemalige "Der Bergdoktor"-Kollegin Rebecca Immanuel. "Herzlichen Glückwunsch und viel Erfüllung", wünscht sie der 40-Jährigen und ihrem Partner. Model Angelina Kirsch (36) gratuliert ebenfalls. Zwei Fans schreiben: "Oh, wie wundervoll" und "Wie schön, ich freue mich für euch, tolle Neuigkeiten! Ich wünsche euch ganz viele schöne Momente und alles Gute. Genießt diese Zeit."

Bekannt wurde Andrea insbesondere durch ihre Rolle als Arzthelferin Linn Kemper, die sie bis Februar 2024 bei "Der Bergdoktor" spielte. Ihr Liebster David ist ebenfalls als Schauspieler und außerdem als Regisseur erfolgreich. Der Österreicher war unter anderem dieses Jahr bei Alles was zählt zu sehen. Die beiden hatten sich 2016 kennengelernt – ursprünglich wollte Andrea auch erst nicht selbst mit ihm anbändeln. "Eigentlich plante ich, David mit Freundinnen von mir zu verkuppeln. Bis ich merkte, dass ich Gefühle für ihn habe", verriet sie in einem Interview mit Gala. Sie liebt an ihm, dass er Ruhe in sie bringe: "Ich bin so hibbelig. Wenn ich morgens 20 Minuten lang Öl ziehe, ist das für ihn schön, weil ich dann mal nicht rede."

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Gerhard und David Wehle im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images David Wehle und Andrea Gerhard im Juni 2022

Anzeige Anzeige