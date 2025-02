"Der Bergdoktor"-Star Andrea Gerhards Baby ist auf der Welt

Andrea Gerhard (41) und David Wehle sind Eltern geworden! Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Der Bergdoktor, verkündet die süßen Neuigkeiten mit einer zuckersüßen Fotoreihe der kleinen Familie auf Instagram. "Moin kleiner Glückskeks. Mit Stolz und großer Freude dürfen wir euch die Geburt unseres Sohnes verkünden", steht unter den Bildern, auf denen sie und ihr Mann mit dem Neugeborenen zu sehen sind. Mit poetischen Worten beschreiben sie, wie unglaublich das Gefühl ist, ihr Kind in den Armen zu halten: "Wenn die Liebe Hand und Fuß bekommt und aus Träumen Leben wird, dann hält man das größte kleine Wunder dieser Welt in den Armen."

Zudem verraten sie, dass es Mama, Papa und dem Baby bestens geht: "Wir sind mehr als verliebt und lernen uns Stück für Stück besser kennen." Die Familie bestehe nun aus vier Mitgliedern – Hund Mango eingeschlossen. Nähere Details zur Geburt geben die frischgebackenen Eltern nicht preis. Auch den Namen ihres Söhnchens wollen sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Andrea und David stellen ihn ihren Fans im Netz stattdessen unter dem Spitznamen "Glückskeks" vor.

Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Arzthelferin Linn Kemper in der Serie "Der Bergdoktor" bekannt geworden war, machte ihre Schwangerschaft im September 2024 öffentlich. Die Babynews kündigte sie damals auf Instagram mit einer kreativen Anspielung an: "Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster." Dieses besondere Kapitel in ihrem Leben kam für viele aber überraschend, denn wenige Monate zuvor hatte Andrea in einem Interview mit Bunte noch erklärt, dass eine Hochzeit oder Kinder bei ihr nicht geplant seien.

Getty Images David Wehle und Andrea Gerhard im Juni 2022

Getty Images David Wehle und Andrea Gerhard, November 2023

