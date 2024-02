Andrea Gerhards Serien-Aus: "Bergdoktor"-Fans enttäuscht!

Sie ist nicht mehr dabei! Andrea Gerhard (40) ist seit 2019 Teil des Der Bergdoktor-Casts. In der Sendung verkörperte sie die Arzthelferin Linn Kemper. Seither hatte sich die Blondine in die Herzen der Zuschauer gespielt und war nicht mehr aus der Sendung wegzudenken. Doch nun musste die Schauspielerin die ZDF-Serie verlassen. Vergangenen Donnerstag flimmerte die letzte Folge mit Andrea über die Bildschirme – und das löst bei den Fans große Enttäuschung aus!

Auf Instagram postet die Schauspielerin einen Zusammenschnitt ihrer letzten sechs Jahre in der Serie und schreibt dazu: "So viele Momente, so viele Bilder, so viele Emotionen, so viel Linn und so viele Erinnerungen!" Ihre Fans reagieren emotional auf das Video und schreiben etliche Kommentare, die ihr Unverständnis ausdrücken. Ein Linn-Fan meint: "Es ist so traurig und nicht zu verstehen, warum so entschieden wurde." Ein anderer Serienfan kommentiert: "Ich werde dich sehr vermissen. Danke für sechs Jahre, Linn!" Serienkollegin Kirsten Schulze-Kersten verabschiedet sich mit den Worten "Danke, Andrea" und fügt ihrer Nachricht drei rote Herz-Emojis an.

Erst vor wenigen Wochen bestätigte der Sender gegenüber t-online das Serien-Aus. Laut Sendersprecherin sei die Geschichte der Arzthelferin auserzählt und die Entscheidung über den Serien-Exit im Einvernehmen entschieden worden. Für Andrea kam das Ende ihrer Rolle jedoch unerwartet. "Ich war total überrascht, dass die Geschichte von Linn ausläuft!", äußerte sich die 40-Jährige. Neben Melancholie wird das Serienende sicherlich auch finanzielle Auswirkungen auf die Schauspielerin haben.

ZDF/Erika Hauri Natalie O'Hara und Andrea Gerhard in "Der Bergdoktor"

Instagram / andreagerhard_tall_area Andrea Gerhard und Heiko Ruprecht, Schauspieler

Getty Images Andrea Gerhard, 2023

