Diese vier Schauspieler verlassen die Serie "Der Bergdoktor"

Der Bergdoktor verliert vertraute Gesichter! Gleich vier beliebte Darsteller verabschieden sich aus der ZDF-Erfolgsserie, darunter Andrea Gerhard (40). Ihre Rolle als Linn Kemper verschwand still und heimlich aus dem Drehbuch – mitten in der aktuellen Staffel zog die Arzthelferin zurück in den Norden und ließ den Wilden Kaiser hinter sich. Fans müssen nun laut t-online endgültig auf sie verzichten, denn auch in den neuen Folgen, die ab Anfang Januar im TV gezeigt werden, bleibt die Blondine abwesend. Ebenfalls nicht mehr dabei: Ercan Karaçayli. Der Schauspieler, der in der 17. Staffel als Prof. Dr. Timur Tippner debütierte, bleibt der kommenden Staffel fern. Die Produktionsfirma ndf ließ jedoch offen, ob er in Zukunft noch einmal zurückkehrt.

Auch Beat Marti wird nicht in die Kultserie zurückfinden. In der letzten Staffel sorgte er als Claus Strasser für Spannung, als Caro Pflüger (Barbara Lanz) ihn um eine Scheidungsabfindung für den Gruberhof bat. Seine Rolle verschwand, nachdem er einwilligte – ein endgültiger Abschied ist jedoch auch hier nicht bestätigt. Luis Immanuel Rost, seit 2017 als Jens-Torben bekannt, verabschiedet sich ebenfalls – und das bereits zum wiederholten Male. Der Seriensohn von Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 59) tauchte überraschend wieder auf, ist nun aber nach nur sechs Episoden wieder raus.

Einer, der seinen Fans in jedem Fall erhalten bleibt, ist Hans Sigl (55). Seit 2007 begeistert er als Dr. Martin Gruber (54) das Publikum und prägt das Format maßgeblich. Bei der diesjährigen Bambi-Verleihung sorgte der Schauspieler für Erleichterung, als er den Fortbestand der Serie bestätigte: "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir gerade drehen. Und auch nicht die vorletzte Staffel", erklärte er gegenüber Bunte. Zwar sprach Hans kürzlich im Podcast "Freiheit Deluxe" über sein Alter und die langfristige Zukunft seiner Rolle, doch von einem Abschied scheint er noch weit entfernt. Damit bleibt der Bergdoktor selbst das Herzstück der Serie – wohl sehr zur Freude seiner Zuschauer.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreagerhard_tall_area Andrea Gerhard und Heiko Ruprecht, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige