Andrea Gerhard zeigt stolz ihren Babybauch auf rotem Teppich

Andrea Gerhard (40) ist momentan mit ihrem ersten Kind schwanger. Wie glücklich die Der Bergdoktor-Bekanntheit darüber ist, zeigt sie nun allen auf dem roten Teppich der Musicalpremiere "& Julia" in Hamburg. Dort erschien die Schauspielerin in einem knallroten Kleid, in dem sie ihren wachsenden Babybauch gekonnt in Szene setzt. Ihren Look rundet sie mit weißen Sneakern und gestreiften Socken ab.

Dass Andrea und ihr Freund David Wehle Nachwuchs erwarten, verkündete die 40-Jährige stolz via Instagram. "Wir sind nicht nur bereit für das schönste Filmfest in der schönsten Stadt der Welt, sondern auch für unsere beiden Hauptrollen im kommenden Blockbuster", schwärmte Andrea zu ein paar Fotos, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch zeigt. Das Paar erklärte zudem, dass es voller Vorfreude in die Zukunft blicke: "Wir freuen uns unglaublich auf alle kommenden Herausforderungen. Sei es privat oder beruflich."

Andrea und David, der ebenfalls Schauspieler ist, lernten sich im Jahr 2016 kennen. Eine Romanze wollte Andrea zunächst nicht eingehen. "Eigentlich plante ich, David mit Freundinnen von mir zu verkuppeln. Bis ich merkte, dass ich Gefühle für ihn habe", erklärte sie im Interview mit Gala.

Andrea Gerhard, "Der Bergdoktor"-Star

Andrea Gerhard und David Wehle im November 2023

