Jetzt endgültig: ZDF-Moderator Matthias Fornoff gekündigt

Nachdem mehrere Beschwerden gegen Matthias Fornoff (61) eingereicht wurden, wurden ihm die Positionen als Leiter der Hauptredaktion von Politik und Zeitgeschehen beim ZDF sowie als Moderator für "Politbarometer" entzogen. Doch damit nicht genug: Wie die ZDF-Sprecherin Ulla Niemann gegenüber Bild bestätigte, wurde Matthias nun endgültig entlassen. "Matthias Fornoff ist nicht mehr für das ZDF tätig", erklärte sie in einem Statement. Wie das Medium außerdem erfahren haben will, soll der 61-Jährige über seinen Anwalt Widerspruch eingelegt haben und eine Wiedereinstellung fordern.

Laut dem Blatt soll das ZDF jedoch ausschließen, Matthias wieder einzustellen – stattdessen steht schon seit Längerem seine Nachfolgerin fest. "Shakuntala Banerjee übernimmt zum 1. November dieses Jahres die Leitung der Hauptredaktion", hieß es nur einen Tag, nachdem die Beschwerden gegen den Journalisten bekannt geworden waren. Shakuntala selbst arbeitet seit über 20 Jahren für das ZDF.

Im vergangenen Mai hatte das ZDF in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass es mehrere Beschwerden über das Fehlverhalten von Matthias gegenüber Kolleginnen gegeben habe. Der TV-Sender prüfte daraufhin die Klagen und stellte "dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte", hieß es zudem in dem Statement. Matthias selbst soll von den Anschuldigungen "überrascht" gewesen sein. Von einer Kündigung war damals noch nicht die Rede gewesen – stattdessen wurden Matthias die führenden Rollen entzogen, er übernahm daraufhin neue Aufgaben innerhalb der Chefredaktion.

ActionPress Matthias Fornoff, Jörg Schönenborn und Jürgen von der Lippe beim Deutschen Fernsehpreis 2019

ActionPress Matthias Fornoff, Moderator

