Nach Beschwerden: Matthias Fornoff verliert seinen ZDF-Job

Für Matthias Fornoff wird es ernst. Der Journalist wird ab sofort nicht mehr als Leiter der Hauptredaktion von Politik und Zeitgeschehen beim ZDF sowie als Moderator für "Politbarometer" fungieren. Das gab das ZDF am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Es habe es mehrere Beschwerden über Fehlverhalten gegenüber Kolleginnen gegen Matthias gegeben. Das TV-Sender habe die Klagen geprüft und stelle "dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte", heißt es in dem Statement. "Matthias Fornoff hat Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert", heißt es weiter. Genauere Informationen bezüglich der Beschwerden gibt das Medienunternehmen nicht preis.

Seit 2014 war Matthias als Redaktionsleiter tätig. Laut dem ZDF soll der 60-Jährige zukünftig eine neue Aufgabe ohne Führungsverantwortung innerhalb der Chefredaktion übernehmen. Ein Nachfolger für Matthias' steht bereits fest: Wie Spiegel berichtet, soll übergangsweise Antje Pieper sowohl die Moderation von "Politbarometer" als auch die kommissarische Leitung der Hauptredaktion übernehmen. Ab November ist geplant, dass sich die Journalistin Shakuntala Banerjee diesen Aufgaben annehmen wird.

Matthias ist bereits seit mehreren Jahrzehnten als Journalist und Moderator tätig. Nach seinem Studium in Geschichte, Politikwissenschaften und Slawistik begann er für die Deutsche Presse-Agentur in Berlin und das ZDF in der Redaktion Zeitgeschichte zu arbeiten. 1992 wurde er schließlich zum Korrespondenten für das ZDF-Landesstudio in Berlin befördert. Von September 2010 bis August 2014 war Matthias zudem Moderator der Hauptausgabe von "heute" sowie Redaktionsleiter.

ActionPress Matthias Fornoff, Jörg Schönenborn und Jürgen von der Lippe beim Deutschen Fernsehpreis 2019

ActionPress Matthias Fornoff, Moderator

