NMIXX wird erster K-Pop-Act bei Billboard Latin Music Week

NMIXX schreibt Geschichte! Die K-Pop-Girlgroup wird als erster K-Pop-Act überhaupt an der Billboard Latin Music Week teilnehmen. Ihre Plattenfirma verkündete laut allkpop vor wenigen Tagen, dass die Mädels ab Mitte Oktober bei dem Event in Miami dabei sein werden – ein großer Schritt für die Band und die gesamte K-Pop-Welt. Die Billboard Latin Music Week, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum feiert, gilt als eines der bedeutendsten Events der lateinamerikanischen Musikszene. Leila Cobo, Chief Content Officer des Events, äußerte sich begeistert: "Wir freuen uns, NMIXX als ersten K-Pop-Act begrüßen zu dürfen. Ihre Energie wird das Event bereichern und neue kulturelle Brücken zwischen den Genres schlagen."

Doch das ist noch nicht alles, was NMIXX derzeit bewegt. Die Gruppe, die erst 2022 debütierte, hat sich mit ihren beeindruckenden Live-Performances und kraftvollen Choreografien einen Namen gemacht. Ihr neuester Hit "See that?" stürmte die Charts und hat es bereits in die Top 20 der Melon Top 100 geschafft. Außerdem steht Anfang Oktober ihre zweite Fan-Show in Seoul an, wo sie in der Jangchung Arena weitere unvergessliche Momente mit ihren Fans teilen werden. Ein aufregender Monat für NMIXX – sowohl auf heimischem als auch auf internationalem Boden!

NMIXX hat seit ihrem Debüt eine beeindruckende Reise hinter sich. Die südkoreanische Girlband stellte ihre Mitglieder nach und nach durch Tanzvideos und Songcover vor – zuerst Jinni, gefolgt von Jiwoo, Kyujin, Sullyoon, Bae, Haewon und Lily. Allerdings musste die Gruppe sich bereits von einem Mitglied verabschieden, da Jinni NMIXX inzwischen verlassen hat. Trotz dieser Veränderung hält die Band zusammen und begeistert weiterhin ihre Fans. Mit ihrer ansteckenden Energie und ihrem außergewöhnlichen Talent haben sie die Herzen ihrer Anhänger im Sturm erobert.

Getty Images Kyujin, Sullyoon, Lily, Baem Jiwoo und Haewon von der Band NMIXX

Getty Images Südkoreanische K-Pop-Band NMIXX

