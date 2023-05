Baby krabbelt beim Konzert der K-Pop-Gruppe NMIXX auf Bühne!

Da wollte wohl jemand Teil der Show werden! Die südkoreanische Girlband NMIXX debütierte im Februar 2022. Die Mitglieder wurden durch verschiedene Tanzvideos und Songcover in der folgenden Reihenfolge enthüllt: Jinni, Jiwoo, Kyujin, Sullyoon, Bae, Haewon und Lily. Allerdings hat Jinni die Gruppe bereits wieder verlassen. Aktuell touren die sechs jungen Frauen durch die USA. Bei ihrer Show in Seattle bekamen sie plötzlich süßen Besuch: Ein Baby krabbelte während des NMIXX-Konzerts auf die Bühne!

In einem viralen Video auf Twitter hielt ein Konzertbesucher den Moment fest, wie ein Baby sich von seinen Eltern losgerissen hatte und sich plötzlich auf der Bühne befand. Die 16-jährige Musikerin Kyujin gab das Kind mit den Worten "Hallo, das Baby" an seine Mutter zurück. Anscheinend hat das Baby an der Seite neben der Security mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern in seinem Kinderwagen geschlafen, bevor es sich auf die Bühne schlich.

Die Meinungen der Fans gehen stark auseinander: Während die einen die Aktion lustig und süß fanden, rasten andere komplett aus, wie unverantwortlich das von den Eltern des Kindes sei. "Wer bringt ein Baby zu einem Konzert mit und lässt es so auf die Bühne gehen? Das ist überhaupt nicht lustig!", beschwert sich ein User im Netz.

Getty Images Kyujin, Sullyoon, Lily, Baem Jiwoo und Haewon von der Band NMIXX

Getty Images Südkoreanische K-Pop-Band NMIXX

Getty Images Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo und Kyujin bei den Circle Chart Music Awards 2023

