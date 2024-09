Enthüllungsbuch: Sven-Göran Eriksson war vor Tod fast pleite

Sven-Göran Eriksson, der ehemalige Trainer der englischen Nationalmannschaft, stand kurz vor seinem Tod offenbar am Rande des finanziellen Ruins. Dieses Detail wird im Buch "A Beautiful Game" beschrieben, das tief in die Lebensgeschichte des an Krebs verstorbenen schwedischen Trainers eintaucht. Laut dem Enthüllungsbuch verlor Sven-Göran 8,5 Millionen Euro aufgrund seines ehemaligen Finanzberaters Samir Khan. "Ich habe ihn verklagt und auch gewonnen, aber ich habe das Geld nie zurückbekommen. Obwohl ich so viel Geld verdient habe, lief es eine Zeit lang richtig schlecht, ich stand kurz vor der Privatinsolvenz", zitiert die schwedische Zeitung Aftonbladet den Erfolgstrainer.

Die Geschichte zwischen Sven-Göran und seinem Finanzberater begann im Jahr 2004 in Dubai und intensivierte sich, als Sven-Göran 2007 Trainer von Manchester City wurde. Den finanziellen Verlust führte Sven-Göran trotz seiner erfolgreichen Karriere als Trainer unter anderem auf seine gutgläubige Einstellung gegenüber Samir, dessen Warnsignale er ignorierte, zurück. In der Autobiografie gibt er unumwunden zu, "leichtgläubig" gewesen zu sein. Samir, der in der Vergangenheit alle Vorwürfe zurückgewiesen hat, soll in Sven-Görans Namen Häuser gekauft und darauf Kredite aufgenommen haben. Sven-Göran nennt Samir den einzigen Menschen, den er jemals "gehasst" habe.

In ihrer Heimatstadt soll die verstorbene Tainerlegende jetzt mit einer Bronzestatue geehrt werden. André Liljemark, der sich um die wirtschaftliche Entwicklung in Torsby kümmert, erklärte gegenüber Mirror: "Die Statue wird genau Svens Größe haben. Die Arme, die Finger, die Nase, die Ohren, alles. Die Künstlerin hat Sven besucht und Maß genommen. Jeder Millimeter seines Körpers wird exakt wiedergegeben werden." Die Fertigstellung ist für November geplant.

Getty Images David Beckham und Sven-Göran Eriksson, März 2001

Getty Images Ehrung für Sven-Göran Eriksson am 14. September 2024 in Manchester, England.

