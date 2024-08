Prinz William ehrt Trainerlegende Sven-Göran Eriksson (†)

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der frühere englische Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Um die erfolgreiche Trainerlegende gebührend zu ehren, unterbricht Prinz William (42) nun sogar seine Sommerpause für eine Hommage an den Verstorbenen. "Ich bin traurig über das Ableben von Sven-Göran Eriksson. Ich bin ihm als englischer Nationaltrainer mehrmals begegnet und war immer von seinem Charisma und seiner Leidenschaft für den Fußball beeindruckt", schreibt der Prinz von Wales auf X.

Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) schreibt weiter auf der Nachrichtenplattform: "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Er war ein wahrer Gentleman des Fußballs." Sven-Göran war gebürtiger Schwede und hatte die englische Fußballnationalmannschaft "Three Lions" sowohl bei der Weltmeisterschaft 2002 als auch bei der Europameisterschaft zwei Jahre später bis ins Viertelfinale gecoacht. In dieser Zeit lernten er und William sich kennen.

Die Nachricht seines Todes bestätigte Sven-Görans Familie gegenüber BBC: "Nach langer Krankheit ist Sven-Göran Eriksson im Laufe des Vormittags zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben." Der ehemalige Sportler hatte Krebs im Endstadium. Bereits Anfang des Monats verabschiedete er sich in der Dokumentation "Sven" von seinen Fans: "Ich hoffe, Sie werden mich als einen positiven Menschen in Erinnerung behalten, der alles getan hat, was er tun konnte."

Getty Images Prinz William, 2024

Getty Images Sven-Göran Eriksson im März 2024

