David Beckham nimmt Abschied von Trainer Sven-Göran Eriksson

Nun hieß es Abschied nehmen. Sven-Göran Eriksson verstarb am 26. August im Alter von 76 Jahren im Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs im Kreise seiner Familie. Heute fand die Beerdigung des ehemaligen Fußballtrainers in der Fryksände-Kirche in Schweden statt. Unter den Anwesenden befand sich auch sein Freund David Beckham (49), wie auf Bildern zu sehen ist, die unter anderem Bunte vorliegen. In einem schwarzen Anzug gekleidet, nahm der Fußballstar am hölzernen Sarg des Verstorbenen Abschied.

Rührende Worte widmete David seinem ehemaligen Nationalmannschaftstrainer bereits kurz nach seinem Ableben in den sozialen Medien. Zu einem Video auf Instagram, das die beiden bei ihrem letzten Aufeinandertreffen zeigt, schrieb er: "Wir haben gelacht, wir haben geweint und wir wussten, dass wir uns verabschieden. Sven, danke, dass du immer die Person warst, die du warst: Leidenschaftlich, fürsorglich, ruhig und ein wahrer Gentleman." Sven habe ihm sowohl privat als auch beruflich viel bedeutet. "Danke, Sven, auch für deine letzten Worte an mich: 'Es wird alles gut'", schloss der 49-Jährige seinen emotionalen Text ab.

Unter den Fußballfans gilt Sven-Göran nahezu als Legende. Unter anderem war er der erste Nicht-Engländer, dem es gelang, gemeinsam mit der britischen Nationalmannschaft "Three Lions" dreimal das Viertelfinale der wichtigsten Turniere zu erreichen. Seine Erfolge bleiben seinen Fans für immer in Erinnerung. Auf X widmeten einige von ihnen dem Schweden rührende letzte Worte: "Ein großartiger Manager und eine sanfte Seele. Ein großer Verlust für den Sport, den er liebte, und für die Spieler, die er betreute."

