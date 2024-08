Trainerlegende Sven-Göran Eriksson stirbt mit 76 Jahren

Sven-Göran Eriksson gilt als legendärer Trainer der erfolgreichsten Mannschaften der Welt. Nun ist der Schwede im Alter von 76 Jahren gestorben. Gegenüber BBC berichtet die Familie des ehemaligen Sportlers: "Nach langer Krankheit ist Sven-Göran Eriksson im Laufe des Vormittags zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben." Er war der erste Nicht-Engländer, dem es gelang, mit den Three Lions gleich dreimal die Viertelfinale der wichtigsten Turniere zu erreichen. Mit dem IFK Göteborg und dem Lazio Rom schaffte er es sogar, den Europapokal zu gewinnen.

Die Fans der Sportlegende trauern nun um ihren Helden. Auf X schreibt ein User: "Wir werden dich sehr vermissen, Sven." Der Ex-Fußballspieler wird nicht nur für seine Siege gefeiert. "Ein großartiger Manager und eine sanfte Seele. Ein großer Verlust für den Sport, den er liebte, und für die Spieler, die er betreute", huldigt ihn ein Sportsfreund.

Sven-Göran war bewusst, dass er nicht mehr allzu lange leben würde, denn er hatte Krebs im Endstadium. In der Dokumentation "Sven" verabschiedete er sich Anfang des Monats schon von seinen Fans. "Ich hoffe, Sie werden mich als einen positiven Menschen in Erinnerung behalten, der alles getan hat, was er tun konnte", erklärte der 76-Jährige und fügte hinzu: "Es muss euch nicht leidtun, lächelt. Danke für alles. An alle Trainer, Spieler und das Publikum: Es war fantastisch. Passen Sie auf sich auf und kümmern Sie sich um Ihr Leben."

Getty Images Sven-Goran Eriksson im Mai 2024

Getty Images Sven-Göran Eriksson im März 2024

