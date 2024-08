"Gentleman": David Beckham würdigt Sven-Göran Eriksson (†)

Der frühere englische Nationalmannschaftskapitän David Beckham (49) trauert um seinen einstigen Trainer Sven-Göran Eriksson, der am Montag nach langer Krankheit verstorben ist. Der Fußballer hat der Trainerlegende jetzt im Netz einige rührende Zeilen gewidmet. So postet er auf seinem offiziellen Instagram-Kanal ein Video ihres letzten Aufeinandertreffens. In der Bildunterschrift erinnert er sich an die gemeinsame Zeit: "Wir haben gelacht, wir haben geweint und wir wussten, dass wir uns verabschieden. Sven, danke, dass du immer die Person warst, die du warst: leidenschaftlich, fürsorglich, ruhig und ein wahrer Gentleman."

Er ergänzt seinen emotionalen Text, indem er betont, wie viel ihm der Schwede während seiner Profikarriere sowie privat bedeutet hat: "Ich werde dir für immer dankbar sein, dass du mich zu deinem Kapitän gemacht hast, aber ich werde besonders diese letzten Erinnerungen an diesem Tag mit dir und deiner Familie für immer festhalten." Seine bewegende Widmung beendet er mit den herzzerreißenden Abschiedsworten des ikonischen Trainers an ihn: "Danke Sven, auch für deine letzten Worte an mich: 'Es wird alles gut.'"

Die Familie von Sven verkündet sein Ableben in einer am Montag veröffentlichten Erklärung gegenüber BBC: "Nach langer Krankheit ist Sven-Göran Eriksson am Morgen zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben." Nicht nur die trauernde Fußballwelt hat dem legendären Sportler daraufhin die letzte Ehre erwiesen, sondern auch etliche Prominente. So zollt ihm sogar Prinz William (42) Tribut. Der britische Royal würdigt den ehemaligen Nationaltrainer auf X mit den Worten: "Ich bin traurig über das Ableben von Sven-Göran Eriksson. Ich bin ihm als englischer Nationaltrainer mehrmals begegnet und war immer von seinem Charisma und seiner Leidenschaft für den Fußball beeindruckt."

Getty Images David Beckham und Sven-Göran Eriksson, August 2001

Getty Images Prinz William, britischer Thronfolger

