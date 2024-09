Kaley Cuoco zeigt stolz Tochter Matilda auf ihrem neuen Pony

Die Tochter von Kaley Cuoco (38) scheint die Zügel fest in der Hand zu haben! Die frisch verlobte Schauspielerin gab einen Einblick in die Reitstunde ihrer 17 Monate alten Tochter Matilda, die am Wochenende hoch zu Ross unterwegs war. Kaley verriet dabei auch den Namen des Ponys. Zu einem Video in ihrer Instagram-Story, das ihren Partner Tom Pelphrey (42) zeigt, wie er neben Matildas Pony läuft, schrieb die "Flight Attendant"-Darstellerin: "Samstag Reitstunde mit [Trainerin] Farina Eichhorn und ihrem perfekten Pony Skye." Vor wenigen Tagen gab Kaley preis, dass Matilda, die sie gemeinsam mit dem "Ozark"-Schauspieler im März 2023 zur Welt brachte, "so furchtlos" sei. "Ich weiß, das wird uns noch Probleme machen", erklärte die gebürtige Kalifornierin mit einem Augenzwinkern über ihre Tochter und ihr Pony.

Kaley teilte außerdem Fotos von Matildas Reitausrüstung. "Wir haben einen speziellen Sattel für sie anfertigen lassen, der sie richtig stützt. Sie sitzt einfach darin und läuft herum – es ist verrückt", erzählte der Big Bang Theory-Star kürzlich gegenüber People. Ihr Baby entwickele zudem gerade ihren eigenen Geschmack: "Sie isst alles. Sie liebt es, draußen zu sein. Sie liebt ihren Papa und ist selbst ein bisschen wie ein Junge: Sie findet Flugzeuge, Monstertrucks, Hubschrauber ganz toll. Alles, was im Himmel ist, ist für sie unglaublich. Und sie liebt Pferde, was natürlich großartig ist." Kaley ist selbst seit ihrer Kindheit passionierte Reiterin und besitzt mehrere Pferde.

Die stolzen Eltern gaben ihre Verlobung im August dieses Jahres bekannt, nachdem sie sich auf einem Blind Date kennenlernten, auf das sie von Kaleys Manager geschickt worden waren. Im Mai 2022 machten die Turteltauben ihre Beziehung offiziell. In einem Interview mit People deutete Kaley an, sie sei offen dafür, ein weiteres Baby zu bekommen, bevor sie und der "Love & Death"-Darsteller den Bund fürs Leben schließen. Die "Young Sheldon"-Schauspielerin erklärte außerdem, dass sie "noch nichts für die Hochzeit geplant" hätten und ergänzte: "Wir werden bei der Planung völlig aus der Reihe tanzen und völlig ungeordnet vorgehen. Das ist unser Plan."

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda auf ihrem Pony Skye

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Matilda im April 2024

