Kampf gegen Krebs: Broadway-Star Gavin Creel (†48) ist tot

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: Der Broadway-Star Gavin Creel, der vor allem durch seine zahlreichen Rollen als Musical-Darsteller bekannt war, ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Wie unter anderem Deadline berichtet, bestätigte Gavins Partner Alex Temple Ward sein Ableben am Montag. Bei der Todesursache handelt es sich um die Folgen seiner Krebserkrankung. Erst im Juli wurde bei dem Schauspieler eine seltene und aggressive Form von Krebs diagnostiziert.

Gavins Fans sind von der Nachricht seines plötzlichen Todes erschüttert und bringen ihre Trauer im Netz zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden, Gavin Creel! Einer meiner Lieblingsmusiktheaterschauspieler. Ich bin sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Ein großer Verlust für die Musiktheatergemeinde", schreibt ein betroffener User auf X. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Jeder, der Gavin Creel jemals in einer Show gesehen hat, wusste, dass er einen exquisiten Darsteller erlebt hat. Die Nachricht von seinem Ableben ist unendlich traurig. Wir hatten großes Glück, ihn zu haben, und er ist ein großer Verlust für die Theatergemeinschaft."

Anfang der 2000er-Jahre gab Gavin sowohl sein Off-Broadway-Debüt mit "Bat Boy" als auch sein Broadway-Debüt mit "Thoroughly Modern Millie" – welche ihm zu seinem internationalen Durchbruch verhalfen. Nach zahlreichen weiteren Rollen wurde Gavin für seine Darstellung des Cornelius Hackl in "Hello, Dolly!" im Jahr 2017 das erste Mal mit einem Tony Award ausgezeichnet.

Getty Images Gavin Creel, November 2019

Getty Images Gavin Creel im Juni 2017

