Das wünschte sich Gavin Creel für sein Leben nach dem Tod

Der Tod ist für viele Menschen ein sehr sensibles Thema, nicht jeder spricht gerne darüber. Gavin Creel hingegen ging ganz offen damit um und sprach sogar über einen emotionalen Wunsch, den er für sein Leben nach dem Tod hatte. Der Broadway-Darsteller lebte für die Bühne – seine absolute Traumrolle spielte er zwischen 2009 und 2010 im Musical "Hair". Im Gespräch mit dem Magazin Broadway verriet er, dass er sich in einem Leben nach dem Tod in dieses Stück zurückträume: "Wenn ich sterbe [...] hoffe ich, dass ich wieder diese Rolle sein kann und dieses Stück mit diesen Leuten spielen kann."

"Man wird mich das Stück noch einmal spielen lassen, das wird das Erste sein, was ich tue", fantasierte der Schauspieler und räumte lachend ein: "Ich werde meiner Großmutter hallo sagen, und dann werden sie mich zur Bühnentür führen und ich werde hineingehen und alle werden da sein." Gavin sei während des Gesprächs bewusst gewesen, dass es für viele "kitschig" klingen könne. Dennoch sei es für ihn die schönste und tröstlichste Vorstellung: "Das ist mein Traum – mein Traum für den Himmel, wenn ich sterbe."

Ob er zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hat, dass sein Leben ein tragisch frühes Ende nehmen wird, scheint unwahrscheinlich. Obwohl der 48-Jährige an den Folgen einer aggressiven Krebserkrankung verstarb, kam die Nachricht seines Todes am vergangenen Montag plötzlich und überraschend. Nicht nur für seinen Partner Alex Temple – auch für seine Fans. Mit rührenden Worten nahmen sie in zahlreichen Beiträgen auf X von ihm Abschied, darunter emotionale Botschaften wie diese: "Ruhe in Frieden, Gavin Creel! Einer meiner Lieblingsmusiktheaterspieler. Ich bin sehr traurig, dass er von uns gegangen ist. Ein großer Verlust für die Musiktheatergemeinde."

Getty Images Musical-Darsteller Gavin Creel im Juni 2017

Getty Images Musical-Darsteller Gavin Creel im Juli 2017

