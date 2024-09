"Schockdiagnose": Vanessa Mariposa hat Bandscheibenvorfall

"Ihr könnt euch vorstellen, dass es mir momentan nicht so gut geht" – mit diesen beunruhigenden Worten meldet sich Vanessa Mariposa (31) bei ihren Fans in einem Video auf Instagram. "Ich habe leider die Schockdiagnose bekommen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe", klärt die Fitness-Influencerin über ihren aktuellen gesundheitlichen Zustand auf. "Ich sage es euch: Die Röntgen-Bilder sehen katastrophal aus! Es sieht aus, als ob mein Becken einmal komplett gedreht ist", beschreibt Vanessa und macht damit deutlich, warum sie in den vergangenen Tagen unter starken Schmerzen litt.

Der Auslöser für ihre Beschwerden ereignete sich bereits vor längerer Zeit: "Der Grund dafür ist, dass ich vor vielen Jahren einen Unfall hatte und mein Becken dadurch schief ist. Deshalb belaste ich mein linkes Bein um fünf Kilo mehr als das rechte und habe dadurch eine Instabilität." Zusätzlich zu den Schmerzen belaste den Realitystar noch eine weitere Sache: "Meine Bandscheiben haben zu wenig Platz und deshalb darf ich aktuell keinen Kraftsport machen." Eine harte Umstellung für die Blondine, die normalerweise täglich im Gym zu finden ist. "Das Einzige, was ich machen darf, sind lockere Cardio-Einheiten und Stretching-Übungen, bis ich in zwei Wochen mit meiner Behandlung anfangen kann", entschuldigt sich Vanessa bei ihren Fans dafür, in den kommenden Wochen nicht das motivierende Vorbild sein zu können, das ihre Community von ihr gewohnt ist.

Eine harte Zeit, die der Club der guten Laune-Bekanntheit da bevorsteht – immerhin könnte es aber ein Trost sein, dass sie auf die Unterstützung ihres Partners zählen kann. In der Vergangenheit war das Liebesleben der 31-Jährigen ganz schön turbulent: Nach Flirtereien mit Tommy Pedroni (29) fand sie mit Diogo Sangre (29) bei Ex on the Beach die Liebe. Die Beziehung der beiden war allerdings nicht von Dauer. Nach knapp acht Monaten trennten sie sich. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite schien es dann ernst – doch auch diese Verbindung ging in die Brüche. Nun scheint die Pechsträhne der Wienerin aber vorbei zu sein. Anfang dieses Jahres machte sie ihre neue Beziehung mit dem Fitness-Influencer Luca Kiesbye öffentlich – und ließ sich gemeinsam mit ihm sogar schon ein Liebestattoo stechen.

Vanessa Mariposa, Influencerin

Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

