Schwangerschaft überraschte Maurice Dziwak und seine Leandra

Maurice Dziwak (26) wird Papa! Diese Nachricht verkündete der TV-Star am Sonntag auf Social Media. Gegenüber Promiflash verraten der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und seine Leandra nun mehr über ihr Babyglück. Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen: "Es war purer Zufall. Wir hatten einen Gesundheitscheck durchführen lassen und dabei haben wir es überraschend erfahren." Für die werdende Mutter sei das ziemlich viel auf einmal gewesen. "Lea war zuerst überfordert, da es vollkommen unerwartet war. Wir konnten es zuerst nicht begreifen", plaudert Maurice aus.

Nach dem anfänglichen Schock sind die beiden nun total glücklich und sehen ihre Schwangerschaft als "Wunder" – da sie ja eigentlich verhütet hatten. Schon die Ankündigung ihres Nachwuchses auf Instagram gab einen Einblick in die Emotionswelt des Paares. Zu einem Foto, auf dem Maurice den wachsenden Bauch seiner Liebsten küsst, schrieb der ehemalige TV-Casanova: "Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird. Wir sind schwanger. Und mit dieser Nachricht erfüllt sich in uns eine Freude, die alles übertrifft, was wir je zu fühlen glaubten."

Der 26-Jährige war lange dafür bekannt, bei seinen Eltern zu wohnen, und musste deshalb häufig Witze über sich ergehen lassen. Doch seiner Freundin Leandra zuliebe entschied sich der Influencer im Sommer aus dem Hotel Mama auszuziehen. "Ich bin mit meiner Frau zusammengezogen. Wir haben den Schritt gewagt und wohnen jetzt zusammen", verkündete er im Juli im Netz.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

