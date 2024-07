Endlich: Maurice Dziwak ist bei seinen Eltern ausgezogen!

Maurice Dziwak (26) musste sich in der Vergangenheit immer wieder hämische Witze darüber anhören, dass er noch bei seinen Eltern wohnte. Doch damit ist jetzt Schluss! In seiner Instagram-Story verkündet der Realitystar: "Ich bin mit meiner Frau zusammengezogen. Wir haben den Schritt gewagt und wohnen jetzt zusammen." Ganz allein wird der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer also nicht sein. Die neue Bude zeigt der Realitystar allerdings noch nicht. Gemeinsam mit seiner Liebsten gönnt er sich nach dem Umzugsstress ein paar freie Tage in Berlin. Besonders freut er sich, das EM-Viertelfinale in der Hauptstadt zu verfolgen.

In seiner Story schmunzelt Maurice ein wenig darüber, zu Hause auszuziehen. Der 26-Jährige hat sich nie für sein Verbleiben im Hotel Mama geschämt, doch wusste immer, wann er bereit wäre, das Nest zu verlassen. "Wenn die richtige Frau kommt, mit der es ernst ist, dann ziehe ich auch aus", hatte er vor etwa einem halben Jahr auf Social Media erklärt. Mit seiner aktuellen Freundin scheint er also sein Glück gefunden zu haben.

Bis jetzt hat Maurice wenig über seine neue Liebe preisgegeben. Zwar schwärmt der Fernsehstar immer wieder von seiner Herzdame, allerdings verriet er bis jetzt weder ihren Namen noch zeigte er ihr Gesicht. Erst im Mai präsentierte der ehemalige Casanova erstmals seine neue Liebe mit den Worten: "Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir." Dazu postete er ein süßes Pärchenfoto, auf dem jedoch nur der Rücken seiner Flamme zu sehen war.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Mutter

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und eine Unbekannte

