"Demütig": Jürgen Klopp wird mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Am 1. Oktober durfte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) ganze 28 Personen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Das sogenannte Bundesverdienstkreuz wird für ein besonderes Engagement in verschiedenen Gebieten, die dem Gemeinwohl dienen, verliehen. Auch dem ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp (57) wurde die große Ehre zuteil, einen Verdienstorden entgegenzunehmen. "Hier sind ganz viele Menschen mit unglaublich tollen Lebensleistungen", sagte Jürgen laut Zeit Online während der Verleihung und fügte hinzu: "Deshalb fühle ich mich sehr demütig und sehr klein in einer Gruppe von so außergewöhnlichen Menschen mit so außergewöhnlichen Geschichten."

In der Begründung des Bundespräsidialamts, die unter anderem Gala vorliegt, heißt es, dass sich Jürgen trotz seines großen Erfolges immer um jeden "einzelnen Sportler" gekümmert habe und nie vergessen habe, dass hinter jedem von ihnen ein Mensch steckt. Als "der populärste Deutsche in Großbritannien" habe der 57-Jährige während seiner Zeit in Liverpool außerdem "zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen". Neben seinem gesellschaftlichen Engagement stehe Jürgen auch für soziale Gerechtigkeit ein. "So hilft er benachteiligten jungen Menschen, setzt sich für Toleranz ein und zeigt, wie Zusammenhalt und Solidarität gelebt werden können", lautete die weitere Argumentation für Jürgens Ehrung.

Im Januar hatte Jürgen seinen Rücktritt aus der Fußballwelt bekannt gegeben. Nach neun Jahren als Coach des FC Liverpool kehrte er seiner Tätigkeit als Trainer im vergangenen Mai den Rücken zu. "Ich kann verstehen, dass es ein Schock für viele sein wird", lauteten Jürgens Worte, mit denen er sich auf X an seine Fans wandte. "Mir geht die Energie aus. Ich glaube, ich weiß schon länger, dass ich das irgendwann verkünden muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann", erklärte er weiter.

Getty Images Jürgen Klopp, März 2023

Getty Images Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool

