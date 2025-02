Jürgen Klopp kritisiert Llambis harte Art bei "Let's Dance"

Der Fußballtrainer Jürgen Klopp (57) hat sich als waschechter Let's Dance-Fan geoutet. Beim "Ball des Sports" in Frankfurt verriet Kloppo, dass er sich den Staffelstart gemeinsam mit seiner Frau Ulla, mit der er seit 2005 verheiratet ist, angesehen habe. Wie der Juror Joachim Llambi (60) während der Auftaktshow mit den Kandidaten umging, gefiel ihm jedoch ganz und gar nicht. "Der kann ruhig mal hören, was positive Kritik ist", sagte der Fußballtrainer laut Bild auf der Bühne.

Jürgen fand, dass Herr Llambi besonders zum Schwimmer Taliso Engel zu streng war. Auch gegenüber der Schauspielerin Simone Thomalla (59) empfand Kloppo Llambis Worte als zu scharf: "Man kann auch mal deutlich sein, aber doch nicht nach dem ersten Spiel sozusagen." Mit seiner Aussage wollte der ehemalige Liverpool-Coach jedoch keinen Streit herbeiführen, wie er im Nachhinein gegenüber der Boulevardzeitung betonte: "[...] Ich habe nur gesagt, dass es auch andere Kritik gibt. Es ist keine Kritik an [Joachim Llambi]."

Der "Let's Dance"-Juror nimmt Jürgens Worte gelassen. "Jeder kann sagen, was er will. Ich bin da ganz entspannt", betonte der 60-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Statt sich aufzuregen, freute sich Herr Llambi sogar eher: "Wir kennen uns nicht, aber er kennt mich aus dem Fernsehen – ich ihn natürlich auch. Was schön ist: Er guckt unsere Show." Einen kleinen Scherz konnte sich der Tanz-Experte dennoch nicht verkneifen: "Ich denke, seine Frau Ulla schaut, und er muss mitschauen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi am "Let's Dance"-Jurorenpult, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige