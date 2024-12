Wie ein Profi: So lässig fährt Jürgen Klopp Skipiste runter

Jürgen Klopp (57) ist einfach ein Sportfanatiker durch und durch. Das beweist der Ex-Trainer vom FC Liverpool nun abermals mit einem coolen Instagram-Video. Darin zeigt sich der gebürtige Stuttgarter in einem orangefarbenen Skioutfit. Und Jürgen fackelt gar nicht lange und saust die Piste so runter, als hätte er noch nie etwas anderes gemacht. Für ein Foto posiert er zudem mit seinem strahlendsten Lächeln. "Unglaubliche Aussicht und eine tolle Zeit", schwärmt Jürgen zu dem Foto. Er hat im Winterurlaub augenscheinlich seinen Spaß!

In seiner Story nimmt Jürgen seine Fans sogar etwas mit. So filmt er sich auf dem Skilift. Das Wetter ist genau richtig für seinen Urlaub. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und natürlich jede Menge Schnee. "Ein perfekter Tag für die Piste", erklärt der Champions-League-Sieger von 2019 zu den Aufnahmen, die seine Fans sicherlich etwas neidisch gemacht haben dürften. Um diese Zeit des Jahres Urlaub zu machen, dürfte für Jürgen etwas Neues sein. Schließlich musste er sich in den vergangenen Jahren mit dem FC Liverpool auf wichtige Spiele vorbereiten – in England wird nämlich auch an Weihnachten in der Premier League gekickt.

Ende Januar machte Jürgen nach fast neun Jahren bekannt, sein Amt als Trainer vom FC Liverpool niederzulegen. In Zukunft wolle er zudem keinen neuen Trainerjob mehr annehmen. "Stand heute war es das für mich als Trainer. Ich habe nicht aus einer Laune heraus aufgehört, das war eine generelle Entscheidung", erklärte Jürgen damals auf einer Pressekonferenz. Vor seiner Zeit in England war er Trainer bei Mainz 05 und Borussia Dortmund. Mit Beginn des neuen Jahres wagt er ein völlig neues Abenteuer: Er wird bei Red Bull "Head of Global Soccer". Jürgens Ziel in dem Unternehmen ist es, unglaubliche Fußballtalente zu entwickeln, zu verbessern und zu unterstützen.

Getty Images Jürgen Klopp bei einem Freundschaftsspiel im August 2023

