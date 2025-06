Deshalb wollte Jürgen Klopp nicht Bundestrainer werden

Im Jahr 2023, ein Jahr bevor die Fußball-EM nach Deutschland kam, wurde händeringend nach einem neuen Trainer für die deutsche Nationalelf gesucht. Obwohl es damals für Jürgen Klopps (58) Jungs beim FC Liverpool alles andere als rosig lief, blieb er dem Verein treu und schloss für sich den Bundestrainer-Posten kategorisch aus. Im Interview mit Welt am Sonntag erklärt er nun die Hintergründe seiner damaligen Entscheidung: "Ich wollte es nicht. Und bei der Entscheidung ging es auch nicht um den Job des Bundestrainers an sich. Ich konnte Liverpool so nicht verlassen." Jürgen erklärte, dass er sich damals verpflichtet fühlte, in Liverpool zu bleiben, um mit dem Team eine durchwachsene Saison aufzuarbeiten und Erfolge mit der Mannschaft und den neu verpflichteten Spielern zu erzielen.

Letztlich stellte sich der Erfolg in Liverpool wieder ein, dennoch reifte bei ihm der Entschluss, seine Trainerkarriere dort zu beenden. Ende 2024 kündigte der 58-Jährige seinen Rückzug aus dem Verein an und trat im Januar dieses Jahres seinen neuen Job als "Global Head of Soccer" bei Red Bull an. Offenbar gefällt ihm seine neue Rolle, denn zu einer möglichen Rückkehr auf die Trainerbank erklärte er im Interview: "Zuletzt meinte hier und da schon mal einer zu mir: Mensch, du setzt dich bestimmt bald wieder auf die Bank. Mein Gefühl sagt mir: Nein. Ich habe meinen Job geliebt. Doch ich vermisse nichts."

Schon bevor Jürgen sein neues Amt bei Red Bull überhaupt antrat, hagelte es in Deutschland reichlich Kritik. Besonders die Fans und einige Experten sahen den Wechsel skeptisch, doch der Fußballcoach ließ sich davon nicht beirren. Im Podcast "Einfach mal Luppen" stellte Jürgen damals klar: "Ich wollte niemandem auf die Füße treten, ganz bestimmt nicht." Der Ex-Trainer betonte außerdem: "Es war ja klar, dass das in Deutschland anders wahrgenommen werden würde als im Ausland. Der deutsche Fußball unterscheidet sich von anderen Ligen. Man kann seine Entscheidungen nicht von anderen Reaktionen abhängig machen, wenn man damit im Reinen ist." Die zum Teil harschen Worte vieler Kritiker prallten an ihm ab: "Also für mich ist es überragend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, muss man klar sagen, die Red-Bull-Geschichte nie so kritisch begleitet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Trainer

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Januar 2025