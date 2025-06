Kein Trainer: Das macht Jürgen Klopps Sohn Marc beruflich

Jürgen Klopp (57), einer der bekanntesten Fußballtrainer der Welt, sorgte im März 2024 für Schlagzeilen, als er sein Ende beim FC Liverpool verkündete. Nach Jahren voller Highlights, darunter der Gewinn der Premier League und der Champions League, entschied sich der 57-Jährige für eine Auszeit. Doch nicht nur Jürgen Klopp selbst, sondern auch sein Sohn Marc zieht immer wieder Blicke auf sich. Mit blauen Augen, blondem Haar und einem markanten Vollbart kann der 36-Jährige kaum verleugnen, wessen Sohn er ist. Der ehemalige Nachwuchsfußballer musste jedoch aufgrund von Knieproblemen früh seine Sportlerkarriere beenden.

Marc Klopp begann seine Fußballlaufbahn 2007 bei der U19-Mannschaft des FSV Frankfurt und spielte unter anderem bei Vereinen wie Borussia Dortmund II und VfL Kemminghausen, bevor ihn nachhaltige Knieverletzungen in der Saison 2014/2015 zwangen, seine Profiambitionen aufzugeben. Danach setzte er auf eine akademische Laufbahn und studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin, wie Gala berichtete. Der Sport blieb jedoch ein zentraler Bestandteil seines Lebens. 2017 gründete er die Agentur Onside Sports, die Off-Season-Aktivitäten für Fußballteams organisiert. Mit Athlin, einer weiteren Firma, widmet sich Marc seit 2022 der Rekrutierung von Experten für Profi-Sportteams.

Während Marc beruflich seinen Weg gefunden hat, gibt es auch private Neuigkeiten in der Familie Klopp. Der frühere Fußballtrainer ist seit Sommer 2023 Großvater. Sein Stiefsohn aus der zweiten Ehe mit Ulla wurde im vergangenen Jahr Vater, wie Jürgen Klopp selbst bestätigte. Er zeigte sich darüber begeistert und scherzte: "Endlich sehe ich nicht nur aus wie einer, ich bin auch einer, das ist cool!" Jürgen, der sonst für seinen Enthusiasmus auf dem Fußballplatz bekannt ist, genießt offenbar seine Zeit abseits des Rampenlichts – nun auch als stolzer Opa. Außerdem hat er seit Januar 2025 eine neue Rolle – wie Red Bull auf seiner offiziellen Website verkündet, ist der Fußball-Enthusiast seit diesem Jahr im Unternehmen der "Head of Global Soccer".

Getty Images Jürgen Klopp bei einem Freundschaftsspiel im August 2023

Getty Images Jürgen Klopp im Mai 2024

