"Seele weint": Antje-Katrin Kühnemann wünscht sich den Tod

Die bekannte TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann (79) hat auf dem diesjährigen Oktoberfest in München offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen und verraten, dass sie den Tod herbeisehnt. Am Rande der Veranstaltung sagte die beliebte Fernsehmoderatorin im Gespräch mit der Abendzeitung München, dass sie über 40 Operationen hinter sich habe und ihr Körper geschwächt sei. "Von außen gesehen fehlt mir nichts. Aber ich bin bis zum Hals versteift. An meinem Körper ist nichts mehr heil", berichtete sie offen über ihre Beschwerden. Warum genau sie so oft operiert werden musste, verriet sie nicht.

Neben ihren körperlichen Beschwerden leidet Antje-Katrin auch seelisch unter dem Verlust ihres geliebten Ehemannes. "Meine Seele weint um meinen Mann. Aber ich versuche, das Leben anderer nicht unnötig schwer zu machen", erklärte sie gegenüber der Zeitung und fügte hinzu: "Ich habe keine Angst vor dem Tod und sehne ihn herbei. Wenn mein Mann mich holt, füge ich mich. Dann sind endlich meine permanenten Schmerzen vorbei." Ihr zweiter Ehemann, der Unternehmer Jörg Gühring, starb im Januar 2021 an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung und einer Ischias-Operation.

Antje-Katrin war jahrzehntelang erfolgreich in der Medienbranche tätig. 1965 begann sie neben ihrem Medizinstudium als damals jüngste Programmsprecherin beim Bayrischen Rundfunk. Kurz darauf arbeitete sie dann bei der ARD. Sie moderierte Sendungen wie "Gesundheit! Medizin im Ersten" oder "Die Sprechstunde. Ratschläge für die Gesundheit". Für ihr Schaffen wurde sie unter anderem mit der Goldenen Kamera oder einem Bambi geehrt.

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann und ihr Ehemann Jörg Gühring bei einer Ausstellung in München, 2018

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann, 2015 in München

