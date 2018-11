Antje-Katrin Kühnemann (73) ist eine echte Kämpferin! Erst vor wenigen Monaten ließ sie sich beide Brüste amputieren – aus Angst vor der Rückkehr ihrer Krebserkrankung, die sie vor acht Jahren besiegt hatte. Nach dem Eingriff sei sie total zuversichtlich und befreit gewesen. Doch nun folgte der nächste Gesundheits-Schock: Wegen starker Rückenprobleme muss sie sich nach den ganzen Strapazen der vergangenen Jahre schon wieder einer schmerzhaften Operation unterziehen.

"Ich kann meinen Kopf nicht ohne Schmerzen anheben. Am Donnerstag werde ich deshalb erneut am Rücken operiert", verriet die 73-Jährige im Interview mit Bild. In Zürich soll sich ein Expertenteam um Antje kümmern und den Eingriff vornehmen. Die Medizinerin hofft, dass ihr die OP helfen werde. Trotzdem ist dieser Schritt für sie alles andere als leicht, denn unter den zahlreichen Behandlungen und Untersuchungen leidet ihre Lebensqualität. "Es ist nicht schön. Ich bin ja mehr in Narkose, als wach", erklärte sie.

Aufgeben ist für Antje angesichts dieser schweren Zeiten allerdings keine Option. "Ich will ja nicht mit der Nase am Boden herumlaufen", stellte sie klar. Deshalb versuche sie positiv zu bleiben und zu lachen, wenn sie wach sei.

WENN.com Antje-Katrin Kühnemann beim Mon Cheri Barbara Tag 2016

Anzeige

WENN.com Antje-Katrin Kühnemann beim DKMS Charity-Ball in Berlin

Anzeige

Hannes Magerstaedt / Getty Images Antje-Katrin Kühnemann 2016 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de