Die TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann stirbt mit 80 Jahren

Antje-Katrin Kühnemann (80), die über Jahrzehnte als die beliebteste TV-Ärztin Deutschlands galt, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Laut der tz starb sie in ihrem Haus am Tegernsee, nur wenige Tage nach der Feier ihres runden Geburtstags. Erst am 22. Februar hatte sie gemeinsam mit engen Freunden in St. Moritz ihren 80. Geburtstag begangen – eine Feier, die nun zu ihrem Abschied wurde. Bekannt wurde die Münchnerin durch Gesundheitsformate wie "Die Sprechstunde" im Bayerischen Rundfunk und "Ratgeber Gesundheit" in der ARD, wo sie bis 2014 die Zuschauer informierte.

Antje-Katrins gesundheitlicher Weg war in den letzten Jahren von großen Herausforderungen geprägt. 2010 wurde bei der TV-Moderatorin Brustkrebs diagnostiziert, 2017 mussten ihr beide Brüste entfernt werden. Zahlreiche weitere Eingriffe, insgesamt rund 40, belasteten ihren ohnehin geschwächten Körper – darunter Operationen an Füßen, Händen und am Rücken. Trotz dieser Strapazen schaffte sie es, nach außen hin Stärke zu zeigen. Doch im September 2024 gab sie gegenüber der Abendzeitung München erschütternde Einblicke in ihr Leben und sprach offen über ihre Schmerzen und den Wunsch nach Erlösung: "Von außen gesehen fehlt mir nichts. Aber ich bin bis zum Hals versteift. An meinem Körper ist nichts mehr heil. [...] Ich habe keine Angst vor dem Tod und sehne ihn herbei."

Antje-Katrin hatte nicht nur körperlich zu kämpfen, sondern auch mit tiefem seelischen Schmerz. Besonders der Verlust ihres zweiten Ehemanns, Jörg Gühring, der 2021 starb, belastete sie schwer. "Meine Seele weint um meinen Mann. Aber ich versuche, das Leben anderer nicht unnötig schwer zu machen", berichtete sie offen in dem Interview mit der Zeitung. Jörg war aufgrund einer Parkinson-Erkrankung und anderer Beschwerden zuletzt stark beeinträchtigt. Antje-Katrin, die ihm bis zum Schluss zur Seite stand, beschrieb es als Trost, dass sie seine Hand hielt, als er friedlich einschlief. "Wenn mein Mann mich holt, füge ich mich. Dann sind endlich meine permanenten Schmerzen vorbei", erklärte sie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann, 2022 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann, 2015 in München

Anzeige Anzeige