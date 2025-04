Antje-Katrin Kühnemann wurde im engsten Kreis beigesetzt

Antje-Katrin Kühnemann (80) hat ihre letzte Ruhe gefunden. Am Dienstagvormittag wurde die Schauspielerin in einer bewegenden Zeremonie im engsten Kreis auf dem Waldfriedhof in Grünwald verabschiedet – 40 Gäste nahmen laut Bild an der Trauerfeier der beliebten TV-Ärztin teil. Vor dem Grab, das mit zahlreichen Hortensien und Rosen dekoriert war, wurde ihre rosafarbene Urne aufgestellt, daneben die ihres 2021 verstorbenen Mannes Jörg Gühring. Einer von Antje-Katrins Wünschen war es, dass ihr Gatte umgebettet und mit ihr zusammen begraben wird.

Die Trauerfeier, die Antje-Katrins Wunsch nach einem stillen Abschied entsprach, wurde von Musikstücken wie Beethovens Mondscheinsonate und Yirumas "River Flows In You" untermalt. Unter den Anwesenden befanden sich Persönlichkeiten wie Moderatorin Carolin Reiber und Hubertus Fürst von Fugger-Babenhausen mit seiner Familie. Besonders bewegten die Worte der Trauerrednerin Beate Schneider, die das Lebenswerk und die innere Stärke der Verstorbenen hervorhob. "Ich habe gelebt, geliebt und geblüht", zitierte sie aus "Der kleine Prinz" und verwies auf die positive Botschaft, mit der die TV-Legende dem Leben und dem Tod begegnete.

Antje-Katrin Kühnemann prägte mit Formaten wie "Die Sprechstunde" Generationen von Fernsehzuschauern und war bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2014 eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Nach außen hin zeigte sie sich stets stark, doch der Verlust ihres Partners und zahlreiche gesundheitliche Herausforderungen, wie unter anderem Brustkrebs, forderten in den vergangenen Jahren ihren Tribut. Erst vergangenes Jahr sprach sie mit der Abendzeitung München offen über ihre Leiden und machte deutlich, dass sie sich nicht vor dem Tod fürchtet – im Gegenteil: "Von außen gesehen fehlt mir nichts. Aber ich bin bis zum Hals versteift. An meinem Körper ist nichts mehr heil. [...] Ich habe keine Angst vor dem Tod und sehne ihn herbei." Kurz nach ihrem 80. Geburtstag starb Antje-Katrin am 28. Februar in ihrem Haus am Tegernsee.

Anzeige Anzeige

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann und ihr Ehemann Jörg Gühring bei einer Ausstellung in München, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Antje-Katrin Kühnemann, 2022 in München

Anzeige Anzeige