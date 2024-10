Babynews: NBA-Star Matt Barnes ist erneut Vater geworden

Matt Barnes (44) und Anansa Sims freuen sich über ihren neuesten Familienzuwachs! Am Donnerstag verkündete das Paar die Geburt ihres kleinen Jungen auf Instagram. "Austin Matthew Barnes", schreibt die stolze Mama zu einer Reihe von niedlichen Baby-Bildern direkt aus dem Krankenhaus. "Mama, Papa, deine Brüder und deine Schwester lieben dich so sehr", ergänzte sie den Text. Neben der Größe und dem Gewicht des kleinen Austin verriet Anansa noch ein weiteres Detail: Der Nachwuchs kam bereits am 04. September dieses Jahres zur Welt.

Ist die Großfamilie durch die Geburt des Sprösslings nun komplett? Für den Basketballer und seine Frau ist es das zweite gemeinsame Kind – 2018 erblickte ihr Sohn Ashton Joseph das Licht der Welt. Der Sportler ist außerdem Vater der Zwillingssöhne Carter und Isaiah, die bereits im Highschool-Alter sind. Das Model brachte drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung – zwei Söhne und eine Tochter. Die sechs großen haben ihr neuestes Geschwisterchen auch alle schon kennengelernt. Auf Social Media teilte Anansa ein Video-Zusammenschnitt von kurz nach der Geburt, in dem alle Kinder stolz um das kleine Baby herum posieren.

Im Jahr 2018 – nur wenige Monate vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes – gaben die Beauty und der Profisportler ihre Liebe offiziell bekannt. Seitdem führen sie ein öffentliches Patchwork-Familienleben und gewähren ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke. Bei all dem Alltagstrubel schien eine Sache lange gar kein Thema zu sein: eine gemeinsame Hochzeit. Im Juni verkündeten sie dann aber die schöne Nachricht, dass sie sich verlobt hätten. Wann genau bei ihnen die Hochzeitsglocken läuten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Instagram / anansasims Matt Barnes neugeborenes Baby, Oktober 2024

Instagram / anansasims Matt Barnes und Anansa Sims, Oktober 2024

