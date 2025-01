Kurz nach Geburt: Matt Barnes Verlobte wirft ihm Betrug vor

Nur wenige Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Austin Matthew Barnes im Oktober sorgt das Liebesleben von Matt Barnes (44) und seiner Verlobten Anansa Sims für Aufsehen. Das Model beschuldigte den ehemaligen NBA-Star auf Instagram des Fremdgehens und schrieb: "Warum, Matt? Acht verschiedene Frauen im Januar", begleitet von einem gebrochenen Herz-Emoji. Weitere Details dazu ließ Anansa zwar offen, doch die Vorwürfe scheinen klar auf Untreue hinzuweisen. Kurz darauf veröffentlichte sie in ihrer Story einen weiteren Beitrag mit dem Zitat: "Ich habe einmal einen Mann so sehr geliebt, dass ich ihn repariert habe, während er mich zerstörte."

Die neuen Anschuldigungen sind nur ein weiteres Kapitel in der turbulenten Beziehung des Paares, das bereits seit den 1990er-Jahren eine wechselhafte Liebesgeschichte pflegt. Nach dem einstigen Kennenlernen an der UCLA folgten zahlreiche Höhen und Tiefen – einschließlich einer öffentlichen Trennung im Jahr 2018, bei der Anansa sogar eine einstweilige Verfügung gegen Matt erwirkte. 2022 schienen die beiden ihre Differenzen jedoch überwunden zu haben, verlobten sich an Weihnachten und wurden erneut Eltern. Neben ihren zwei gemeinsamen Kindern haben beide jeweils auch weiteren Nachwuchs aus früheren Beziehungen: Matt ist Vater der Zwillinge Carter und Isaiah aus seiner Ehe mit Gloria Govan, während Anansa drei Kinder aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen Footballspieler David Patterson Jr. hat.

Die beiden gewähren ihren Fans auch durch ihre Reality-Show "The Barnes Bunch" Einblicke in ihren Alltag als Patchworkfamilie. Vor allem Anansa zeigte sich dort stets als hingebungsvolle Mutter und Partnerin. Matt, bekannt für seine 14 Jahre in der NBA und seine Zeit bei den Los Angeles Lakers, war bislang noch nie für einen Skandal dieser Art öffentlich angeprangert worden. Doch die jüngsten Verdächtigungen werfen einen Schatten auf das Bild ihres Familienidylls, das sie gemeinsam mit ihren sechs Kindern aufgebaut haben. Ob die beiden diesen erneuten Rückschlag überstehen werden, bleibt abzuwarten. Anansa hat sich seit den Posts nicht mehr öffentlich geäußert. Matt kommentierte die Vorwürfe bisher nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / matt_barnes9 Anansa Sims und Matt Barnes mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Barnes und Anansa Sims, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige