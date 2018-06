Die Rap-Gemeinde in den USA steht zurzeit unter Schock und lebt gleichzeitig in Angst. Nach dem Tod des Rappers XXXTentacion (✝20) in Florida wurde vergangenen Montag ein weiterer junger Rapper namens Jimmy Wopo (✝21) erschossen. Ebenfalls bei einem Drive-By-Shooting – allerdings dieses Mal in Pittsburgh. Jetzt könnte ein weiterer Künstler auf der Abschussliste stehen, wenn man Ex-NBA-Profi Matt Barnes Glauben schenkt.

Der 38-Jährige denkt, dass Tekashi69 aka 6ix9ine der Nächste sein könnte. Der 22-jährige Nachwuchsrapper fällt vor allem durch seine bunten Haare, seine derben Sprüche, aber auch durch seine teils respektlose Haltung gegenüber Gang-Mitgliedern auf. "Der Typ muss echt Todessehnsucht haben. Sich in jedem Ghetto mit jedem anzulegen und alle zu beleidigen", sagte Matt in einem Video auf TMZ und fügte noch hinzu: "Die essen Leute wie ihn zum Frühstück!"

Seine Message sei auch eine Warnung an alle Rapper, die in ihren Songs über Drive-by-Shootings und respektlosen Umgang mit Gangs rappen. "Wenn ihr in echt mal auf so jemanden trefft, pustet der euch die Lichter aus!", meinte der Ex-NBA-Star. "Und all das für was? Für Ruhm und Likes?", fragte er. Matt spricht aus Erfahrung. Der Zwei-Meter-Hüne ist ebenfalls in einer harten Gegend aufgewachsen und weiß laut eigener Aussage, was passiert, wenn man Gang-Mitglieder reizt.

