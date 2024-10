Ex-Bachelorette-Gewinner Carlin Sterritt wird erstmals Vater

Carlin Sterritt und seine Frau Emily Bradwell haben eine wundervolle Neuigkeit zu verkünden: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Personaltrainer teilte die freudige Botschaft in Form einer Bilderstrecke am Freitag mit seinen Fans auf Instagram. Auf den bezaubernden Fotos posiert Carlin liebevoll an der Seite seiner strahlenden Frau Emily, die stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert. "Baby Sterritt kommt 2025", schrieb der ehemalige Realitystar zu den Bildern, die an einem malerischen Strand aufgenommen wurden. Das glückliche Paar zeigt sich überglücklich und teilt diesen besonderen Moment mit der Welt.

Erst im März letzten Jahres gaben sich die Turteltauben das Jawort in einer intimen Zeremonie am Dunes Palm Beach nördlich von Sydney. Damals postete Carlin ein Video auf Instagram, in dem das frisch vermählte Paar von seinen Gästen mit Wunderkerzen empfangen wurde, und schrieb dazu: "Verheiratet! Was für eine Nacht." Ihre Liebesgeschichte begann im Dezember 2020, als sie ihre Beziehung bekannt machten, und im Oktober 2022 verkündeten sie ihre Verlobung. Nun krönt die Ankündigung ihres ersten Kindes ihr gemeinsames Glück.

Carlin wurde vielen bekannt, als er 2019 in der fünften Staffel von "The Bachelorette" das Herz von Angie Kent eroberte. Doch nach nur zehn Monaten trennten sich ihre Wege im Juli 2020, da ihre Lebensstile nicht miteinander harmonierten. Mit Emily scheint Carlin nun sein großes Glück gefunden zu haben. Die beiden teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media und wirken verliebter denn je.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudia_coy Carlin Sterritt und Emily Bradwell auf ihrer Hochzeit im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / carlinsterritt Emily Bradwell und Carlin Sterritt, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige