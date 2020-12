Carlin Sterritt steht offen zu seiner neuen Liebe! Ende vergangenen Jahres liebte er noch die australische Bachelorette Angie Kent. Ihre Beziehung hielt nach dem Show-Finale allerdings nur acht Monate. Anfang Dezember sprach der Muskelmann rund fünf Monate nach der Trennung von seiner Ex-Freundin bereits darüber, jemanden Neues kennengelernt zu haben. Jetzt teilte er die ersten Bilder mit seiner aktuellen Herzdame!

Mit einem Foto auf Instagram von sich und der bisher unbekannten Schönheit Emily Bradwell am Strand machte es der Bachelorette-Gewinner von 2019 nun endlich offiziell: Er ist wieder vergeben! Offenbar meint es der 31-Jährige mit der Marketing-Spezialistin aus Down Under auch richtig ernst. Die vergangenen Weihnachtsfeiertage verbrachten die beiden Turteltauben nämlich bei ihrer Familie in der Nähe von Sydney, wie einige Schnappschüsse auf dem Social-Media-Profil von Emily verraten. Die Zeit nach den Festtagen verbrachte das Pärchen dann aber scheinbar wieder lieber zu zweit, wie Carlins vergleichsweise unspektakuläres Paar-Outing im Netz zeigt.

Neben vielen positiven Kommentaren wie: "Was für eine natürliche Schönheit du an seiner Seite hast. Sie ist wunderschön" oder "Schönes Paar", lassen sich in der Kommentarspalte unter dem Pic von Carlin und Emilys Strandtag aber auch einige kritische Stimmen finden. "Scheiße – du bist verdammt schnell zu nächsten gegangen", ärgert sich einer seiner Fans.

Instagram / angiekent_ Carlin Sterritt und Angie Kent

Instagram / carlinsterritt Carlin Sterritt im Dezember 2020

Instagram / emilybradwell Carlin Sterritt und Emily Bradwell

