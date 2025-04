Australischer Bachelorette-Star Carlin Sterritt wurde Papa

Carlin Sterritt und seine Frau Emily Bradwell haben am Osterwochenende die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gefeiert. Auf Instagram teilte der ehemalige The Bachelorette-Star die frohe Botschaft mit seinen Fans und präsentierte den Neuzugang der kleinen Familie in einer Reihe von herzerwärmenden Bildern. Der neugeborene Junge trägt den Namen Brooklyn Xavier Sterritt, und die Fotos zeigen die frischgebackenen Eltern sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause, wo Brooklyn selig in einer Babywiege schläft. "Unser kleines Osterwunder – Brooklyn Xavier Sterritt. Willkommen auf der Welt, unser Junge, du wirst so geliebt", schrieben Carlin und Emily zu ihrem gemeinsamen Post.

Das glückliche Paar hatte bereits im Oktober letzten Jahres angekündigt, dass es Nachwuchs erwartet. Die Verkündung erfolgte mit einer Reihe romantischer Strandbilder, auf denen Emily stolz ihren wachsenden Babybauch präsentierte. Im März 2023 gaben sich die beiden in einer intimen Zeremonie in Palm Beach, nördlich von Sydney, das Jawort. Auf den Fotos der Hochzeit strahlten Carlin und Emily, die ihre Beziehung im Dezember 2020 publik machten, über beide Ohren.

Carlin nahm 2019 an der australischen Version von Die Bachelorette teil. In der Show konnte er das Herz der Rosendame Angie Kent erobern – die Beziehung der beiden Reality-TV-Bekanntheiten hielt allerdings nur für rund acht Monate. Um die Beziehung der beiden gab es viele Gerüchte: Wie unter anderem Daily Mail berichtete, hatten die beiden einen Liebesvertrag, nach dem sie entweder drei, sechs oder zwölf Monate in der Öffentlichkeit als Paar auftreten mussten.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudia_coy Carlin Sterritt und Emily Bradwell auf ihrer Hochzeit im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / carlinsterritt Carlin Sterritt und Angie Kent, Ex-"The Bachelorette"-Paar

Anzeige Anzeige

Anzeige