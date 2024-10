Carlin Sterritt und schwangere Emily bekommen einen Sohn

Der The-Bachelorette-Star Carlin Sterritt und seine Frau Emily haben das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Kindes enthüllt. Ein Video auf Instagram zeigt das Paar bei einem romantischen Picknick. Sie küssten sich zärtlich, bevor sie mit ihren Champagnergläsern ein Stück aus dem Kuchen nahmen. Das blau gefärbte Innere des Kuchens offenbarte das Geheimnis: Es wird ein Junge! Die beiden strahlten vor Glück, als sie Seite an Seite saßen und den besonderen Augenblick genossen.

Emily wirkte überglücklich und kuschelte sich an ihren Mann, während Carlin seine Begeisterung ebenfalls kaum verbergen konnte. Unter dem Beitrag schrieb er: "Verwirrt! Überrascht! Verlegen! Aufgeregt! Alle Emotionen." Die Kommentare unter ihrem Post waren voller Glückwünsche und liebevoller Nachrichten von Freunden und Fans, die das Paar für seine Offenheit und Freude bewunderten.

Carlin und Emily hatten erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Die beiden, die sich seit 2020 kennen und lieben, gaben sich im März vergangenen Jahres in einer intimen Zeremonie in Palm Beach, nördlich von Sydney, das Jawort. Emily bezauberte in einem klassischen weißen Kleid, während Carlin im eleganten Anzug neben ihr strahlte.

Instagram / carlinsterritt Emily Bradwell und Carlin Sterritt, Influencer

Instagram / carlinsterritt Carlin Sterritt, TV-Bekanntheit

