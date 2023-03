Ex-Bachelorette-Gewinner Carlin Sterritt hat geheiratet!

Carlin Sterritt ist vom Markt! Der australische Bachelorette-Gewinner von 2019 war nach dem Show-Finale für acht Monate mit der TV-Bekanntheit Angie Kent liiert gewesen. Nur fünf Monate danach, Ende 2020, machte der Hottie seine Liebe zu der Unternehmerin Emily Bradwell bekannt. Nach rund dreijähriger Beziehung wagte das Paar nun den nächsten Schritt: Carlin und Emily sind vor den Traualtar getreten!

"Verheiratet! Was für eine Nacht", schreibt der 31-Jährige unter ein Video von der Hochzeitsfeier im Netz. Darauf tanzen die frisch Vermählten mit strahlenden Gesichtern unter einem Bogen hindurch, den ihre Gäste aus Wunderkerzen formen. Wie DailyMail berichtet, soll sich das Traumpaar am Donnerstag in einer intimen Zeremonie am Dunes Palm Beach im Norden von Sydney das Ja-Wort gegeben haben.

Bereits vor der Bekanntgabe ihrer Liebe hatten es Carlin und die Marketing-Spezialistin aus Down Under sehr ernst miteinander gemeint. Das hatten die beiden auf ihren Social-Media-Accounts damals auch mehrmals gezeigt. Die Weihnachtsfeiertage im Jahr 2019 hatten die beiden Turteltauben zum Beispiel bei ihrer Familie in der Nähe von Sydney verbracht, wie einige Schnappschüsse auf dem Instagram-Kanal von Emily verraten.

Instagram / emilybradwell Carlin Sterritt und Emily Bradwell auf ihrer Hochzeit im März 2023

Instagram / emilybradwell Carlin Sterritt und Emily Bradwell im März 2023

Instagram / carlinsterritt Carlin Sterritt und Emily Bradwell im Dezember 2020

