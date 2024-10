Majestät im All: Königin Máxima begeistert bei Royal-Termin

Königin Máxima (53) hat bei einem Besuch der Space Expo im Küstenort Noordwijk modisch erneut für Aufsehen gesorgt. Die Königin der Niederlande nahm an der Vorstellung eines neuen Raumfahrtlehrplans für Schüler teil, der vom Bildungsprogramm Vakkanjers entwickelt wurde, wie Daily Mail nun berichtete. Gemeinsam mit dem niederländischen Astronauten André Kuipers und der britischen Astronautin Helen Sharman feierte sie das 25-jährige Jubiläum des Projekts, das junge Menschen für die Wissenschaft begeistern soll.

Die Königin ist bekannt für ihre stilsicheren Auftritte und stellte auch diesmal ihr Gespür für Mode unter Beweis. Sie trug ein dunkelblaues Kleid mit irisierenden Blumendetails, das sie bereits 2019 bei einem Brauereibesuch in Lieshout geschmückt hatte. Komplettiert wurde ihr Look durch einen passenden Mantel, einen auffälligen Hut und funkelnde Saphir-Ohrringe. Máxima, die ursprünglich aus Argentinien stammt, rundete ihr elegantes Erscheinungsbild mit dunkelblauen Pumps und einer passenden Clutch ab. Ihr stilvolles Auftreten, gepaart mit ihrem sozialen Engagement, macht sie bei vielen Niederländern besonders beliebt.

Die dreifache Mutter engagiert sich seit Jahren für Bildungsprojekte und hat einen besonderen Draht zu Kindern. Der Vakkanjers-Lehrplan ermutigt niederländische Kinder dazu, darüber nachzudenken, wie das Leben auf der Erde verbessert werden kann, indem sie Satelliten bauen und Forschungsfahrzeuge entwerfen. Während der Veranstaltung schloss sich Máxima vier jungen Mädchen auf der Bühne an, die gemeinsam einen orangefarbenen Buzzer drückten, um den Start der Bildungsinitiative zu markieren. Die Königin zeigte sich dabei gut gelaunt und ließ sich von der Begeisterung der Kinder anstecken. Bereits am Vortag hatte sie mit König Willem-Alexander (57) Astronauten im Königspalast in Amsterdam empfangen, was das Interesse des Königspaares an der Raumfahrt unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Space Expo Noordwijk 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander und Prinzessin Alexia

Anzeige Anzeige