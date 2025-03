König Willem-Alexander ließ einst einen HIV-Test machen

Beim Staatsbesuch in Kenia überraschte König Willem-Alexander (57) die anwesenden Journalisten laut Das Erste mit einer bemerkenswerten Enthüllung. Auf die Frage, ob er jemals einen HIV-Test gemacht habe, erklärte der Monarch mit einem Lächeln, dass er als junger Mann in den 1990er-Jahren einen solchen Test durchgeführt habe. Inspiriert wurde er durch die öffentliche Bekanntgabe der HIV-Infektion von Basketball-Star Magic Johnson (65). Die Aussage sorgte auch bei seiner Frau, Königin Máxima (53), für eine belustigte Reaktion, denn sie konnte sich ein verlegenes Lachen über die unerwartete Anekdote ihres Mannes nicht verkneifen.

Im Anschluss daran gab der König zu verstehen, dass HIV bei diesem Besuch eigentlich kein Thema gewesen sei und die Krankheit in Kenia mittlerweile als überlebensfähig gilt, genauso wie in den Niederlanden. Seine Aussagen sorgten in seiner Heimat allerdings für gemischte Reaktionen. Die niederländische HIV-Vereinigung wies darauf hin, dass das Virus weiterhin ein Problem sei, da Menschen stigmatisiert würden und es nach wie vor Todesfälle gäbe. Die Organisation betonte, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit verdiene als durch eine beiläufige Bemerkung auf einer Pressekonferenz.

Willem-Alexander, der 2013 den Thron bestieg, hat in seiner Rolle als König der Niederlande immer wieder auf soziale Themen aufmerksam gemacht. Mit seinen unerwartet persönlichen Worten zeigte er nun einmal mehr, dass er keine Scheu davor hat, auch über sensible Themen zu sprechen. In den Niederlanden wird vor allem Máxima für ihr Engagement in sozialen Projekten geschätzt, während ihr Mann mit seiner lockeren Haltung bei offiziellen Anlässen immer wieder für Gesprächsstoff sorgt.

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande beim Besuch in Kenia, März 2025

MEGA Ariane, Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima und Alexia

