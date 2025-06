Willem-Alexander gibt Entwarnung nach Prinzessin Amalias OP

Das niederländische Königreich sorgt sich momentan um die beliebte Prinzessin Catharina-Amalia (21). Die Kronprinzessin musste nach einem Reitunfall ins Universitätsklinikum Utrecht gebracht werden, wo sie wegen eines Bruchs im oberen Arm operiert wurde. Ihr Vater, der amtierende König Willem-Alexander (58), versorgt ihre Unterstützer nun mit einem ersten Update zu ihrem Gesundheitszustand. "Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt war, wie tapfer sie trotz der immensen Schmerzen war", berichtet er laut Vorsten und ergänzt: "Wir sind sehr stolz darauf, wie sie die Operation gestern überstanden hat."

Amalia ist schon seit ihrer Kindheit eine passionierte Reiterin. Der Unfall, der sich Anfang der Woche ereignete, scheint das erste Mal zu sein, dass sie sich bei ihrem Hobby eine größere Verletzung zugezogen hat. Die Studentin wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf operiert. Königin Máxima (54) verließ laut Hello! aus diesem Grund eine Veranstaltung in Den Haag frühzeitig, um ihrer Tochter zur Seite zu stehen.

Neben ihrem Studium an der Universität von Amsterdam nimmt Amalia immer mehr offizielle Termine alleine wahr. Als Kronprinzessin wird die 21-Jährige irgendwann einmal den Job ihres Vaters übernehmen, worauf sie sich damit schon einmal vorbereitet. Zuletzt flog sie dafür nach Madrid, wo sie der Stadt ein Tulpenbeet auf der Plaza de Oriente widmete. Laut dem britischen Magazin bedankte sie sich damit für die Herberge, die sie in Spanien erhielt, nachdem sie in den Niederlanden Opfer von Entführungsdrohungen geworden war.

Getty Images König Willem-Alexander, Prinzessin Amalia und Prinzessin Ariane beim olympischen Springreiten

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, April 2025