Gerichtsmediziner bestätigt Lucas Colys (†27) Todesursache

Vor wenigen Tagen meldete sich Lucas Colys Freund und langjähriger Manager auf Social Media mit einer erschütternden Nachricht: Der US-amerikanische Rapper ist im jungen Alter von 27 Jahren verstorben. Wie Us Weekly berichtet, gibt es jetzt traurige Gewissheit, was die Todesursache des Musikers betrifft: Lucas beging Suizid und verstarb in Las Vegas. Das wurde nun durch den Gerichtsmediziner des Clark County Office bestätigt.

Auf Instagram widmete sein Manager dem Verstorbenen rührende Worte der Trauer und machte deutlich, dass die Verbindung der zwei Männer tiefer sei als ein Arbeitsverhältnis. "Dein Manager zu sein, war einer der Gründe, warum ich hier geblieben bin. In meinem Herzen ist gerade ein Loch, Lucas", schrieb er und fügte hinzu: "Wir haben immer über unsere Kämpfe gesprochen, aber für die Fans gelächelt. So viele Menschen haben uns immer wieder verletzt, aber wir hatten einander. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll..."

Lucas hat seitdem er acht Jahre alt war in den Vereinigten Staaten gelebt. Im Teenageralter fokussierte sich der gebürtige Franzose dann mehr und mehr auf seine musikalische Karriere und seine Leidenschaft: Rap-Musik. In den sozialen Medien veröffentlichte er Videos, in denen er sein Talent präsentierte und begeisterte dadurch zahlreiche Fans. Seine Songtexte kombinierte Lucas mit französischen sowie englischen Lines.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / iamlucascoly Rapper Lucas Coly, Juni 2022

Instagram / iamlucascoly Lucas Coly, Rapper