Rapper Lucas Coly soll im Alter von 27 Jahren gestorben sein

Der Rapper und Social-Media-Star Lucas Coly soll im Alter von 27 Jahren verstorben sein. Die Nachricht wurde am Donnerstag von seinem Manager über Instagram verbreitet. "Ruhe in Frieden. Ich liebe dich, Bruder. Mein Herz ist in Stücke gerissen. Warte da oben auf mich", schrieb er in der Bildunterschrift eines Postings. Die Bildunterschrift mit emotionalen Worten tauschte er später jedoch gegen ein Herz-Emoji aus, was die Fans stutzig macht.

Seit diesem Posting teilte das Profil noch zwei weitere Beiträge, die Lucas gewidmet sind. Zu einem gemeinsamen Bild mit dem Rapper schrieb der Manager "Mein Bruder". Vor seinem Tod hatte Lucas eine letzte Nachricht in seiner Instagram-Story gepostet: "Ich liebe euch alle", begleitet von einem roten Herz-Emoji. Der Manager teilte einen Screenshot davon – darunter kommentierten viele Fans ihre Beileidsbekundungen.

Lucas wurde in Frankreich geboren und zog im Alter von acht Jahren mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten. Bereits als Teenager entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik und begann mit 17 Jahren, seine Rap-Videos auf Social Media zu teilen, wo er schnell eine große Fangemeinde aufbaute. Lucas war bekannt für seinen einzigartigen Stil und seine zweisprachigen Texte, die französische und englische Elemente kombinierten.

Instagram / iamlucascoly Rapper Lucas Coly im September 2024

Instagram / iamlucascoly Rapper Lucas Coly im Juni 2024

