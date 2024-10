Was machen die t.A.T.u.-Sängerinnen Julia und Lena heute?

Das aus Russland stammende Pop-Duo t.A.T.u. schaffte mit dem Song "All The Things She Said" vor knapp 22 Jahren den weltweiten Durchbruch. In den frühen 2000ern landeten die beiden Sängerinnen mit "All About Us" und "Not Gonna Get Us" weitere Hits. Neben ihren musikalischen Künsten machten Julia Volkova (39) und Lena, eigentlich Jelena Sergejewna Katina (40), aber noch auf andere Weise auf sich aufmerksam: Die zwei Sängerinnen küssten sich während einer Performance öffentlich auf der Bühne – vor 20 Jahren ein waschechter Skandal. Während die Künstlerinnen früher also mit provokanten Auftritten und kontroversen Musikvideos für Aufsehen sorgten, haben sich beide heute neuen Projekten und ihrer Familie zugewandt. Was genau machen Julia und Lena nach mehr als zwei Jahrzehnten heute?

Lena, die kürzlich ihren 40. Geburtstag feierte, teilt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Fans. Neben einer Solokarriere hat sie sich eine kleine Familie aufgebaut: Aus ihrer ersten Ehe mit Sasha Kuzmanović ging Sohn Alexander hervor, der 2015 zur Welt kam. Seit Sommer 2022 ist sie mit dem Geschäftsmann Dmitry Spiridonov verheiratet, mit dem sie im Juli 2023 die Geburt ihres zweiten Kindes feiern durfte. "So viele Emotionen lassen sich nicht in Worte fassen", schrieb Lena damals auf Instagram und teilte damit ihre Freude über die Geburt mit ihren Followern.

Julia hingegen machte in den vergangenen Jahren vor allem durch kontroverse Äußerungen von sich reden. Die Mutter einer Tochter und eines Sohnes erklärte 2014 in einer Fernsehsendung, dass sie ihren Sohn verurteilen würde, wenn dieser homosexuell wäre. "Ich würde ihn nicht unterstützen" stellte sie damals klar und fügte hinzu: "Zwei Mädchen zusammen – das ist nicht das gleiche wie zwei Männer zusammen. Ich habe den Eindruck, dass Lesben viel ästhetischer sind." Diese Aussagen schockierten viele Fans, besonders da die Sängerinnen der Band t.A.T.u. einst als Ikonen der LGBTQ+-Community galten. Lena distanzierte sich daraufhin auf Facebook von Julias Worten und betonte: "Liebe ist Liebe und es ist ein wunderbares Gefühl! Ich denke, jeder sollte die Freiheit haben, zu lieben, wen er mag."

Lena Katina mit ihren beiden Söhnen, 2024

Julia Volkova und ihr Sohn Samir 2024

