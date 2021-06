Die heißen Auftritte der russischen Mädchenband t.A.T.u. sind unvergessen! Als Jelena "Lena" Katina (36) und Julia Volkova (36) zum Video ihres Hits "All The Things She Said" aus dem Jahr 2002 eine leidenschaftliche Liebesperformance ablieferten, war die gesamte Musikwelt schockiert. Im Video küssten sich die beiden damals 16-Jährigen im strömenden Regen – gekleidet in sexy Schulmädchenuniformen. Fast 20 Jahre nach dem Durchbruch melden sich Lena und Julia zu Wort: Es war alles nur inszeniert!

Auf Youtube sprechen die einstigen ESC-Drittplatzierten mit der russischen Journalistin Xenija Anatoljewna Sobtschak über das Lesben-Schauspiel. Ihr damaliger Produzent Ivan Shapolavov soll die beiden zu dem Schwindel angestiftet haben. "Vor dem Dreh sagte Ivan: 'Ihr werdet euch küssen.' Julia und ich dachten, er macht einen Witz. Ich hatte es nicht ernst genommen", erinnert sich Lena. Es sei sogar absichtlich die Temperatur des künstlichen Regens heruntergedreht worden, weil sich der Produzent "echte Emotionen" gewünscht habe. Weil die Teenies bei dem Dreh nicht ernst bleiben konnten, sei der Kuss am Computer fertiggestellt worden: "Den Moment im Video, wo wir nach dem Kuss auseinandergehen, den gibt es nicht. Das Material wurde rückwärts abgespielt."

Das einstige Traumduo hat sich mittlerweile nichts mehr zu sagen. Nach der Auflösung ihrer Band im Jahr 2011 haben sich die beiden noch einmal zusammengerauft und zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Sotschi performt, bis es dann 2014 zum endgültigen Aus kam. Die beiden Musikerinnen, deren Freundschaft an ihrem harten Konkurrenzkampf zerbrochen ist, arbeiten jede für sich an ihrer Solokarriere.

