Anna Friel zeigt sich ganz lässig bei Spaziergang mit Hund

Anna Friel (48) zeigt sich ganz lässig bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in Liverpool, wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Die britische Schauspielerin hatte eine weiß-blaue Collegejacke über einem weißen T-Shirt an, gepaart mit einer dunklen Jeans und schwarzen Stiefeln. Dabei trug sie ihre lockigen Haare offen und verzichtete auf Make-up, was den natürlichen Look komplett machte. Der Star war am Handy in ein Gespräch vertieft, als er seinen Hund ausführte.

Anna befindet sich gerade in Liverpool, um dort das neue BBC-Drama von Jimmy McGovern zu drehen. Neben ihren Schauspielkollegen Bobby Schofield, David Threlfall und Mark Womack soll sie in dem noch unbenannten Drama zu sehen sein, das die Auswirkungen von Grooming und sexuellem Missbrauch behandelt. Eine Familie soll dort mit der Entlassung eines Angehörigen konfrontiert werden, der ein weiteres Familienmitglied missbrauchte.

Ihren Durchbruch erlangte Anna in der Serie "Brookside", in der sie durch den ersten lesbischen Kuss im britischen Fernsehen Aufsehen erregte. Für ihre Rolle in der Serie "Marcella" gewann sie im Jahr 2017 schließlich einen Emmy Award als beste Darstellerin. Die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor und Produzenten Jimmy McGovern ist nicht überraschend, da sie für ihre Rolle in der von ihm geschriebenen Serie "Broken" im Jahr 2018 für einen BAFTA nominiert wurde.

Anna Friel, Schauspielerin

Anna Friel

