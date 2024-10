Das sind die aktuellen Favoriten bei "Die Bachelorette"

Bei Die Bachelorette versuchen alle Singles, Stella Stegmann (27) von sich zu überzeugen. Einige Kandidaten scheinen sich aber schon jetzt in die Favoritenrolle geflirtet zu haben. Devin bekam den ersten Kuss der Staffel. Die Too Hot To Handle: Germany-Berühmtheit schwärmte nach ihrem Date: "Es wirkte schon sehr vertraut zwischen uns [...]. Das war richtig toll." Doch auch der sportliche Martin ist begeistert von Stella und ergattert sich in der Nacht der Rosen einen Kuss. Leila machte die Rosenkavalierin mit ihrer lockeren Art neugierig. Um mehr von ihr zu erfahren, ließ die Bachelorette ihr sogar ein Handy zukommen, mit dem sie insgeheim kommunizieren konnten.

