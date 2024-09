Er kriegt den ersten Kuss von Bachelorette Stella Stegmann

Es knistert in der Bachelorette-Villa! In der sechsten Folge der Datingshow lädt Rosenverteilerin Stella Stegmann (27) Kandidat Devin Dayan zu einem Einzeldate ein. "Devin fand ich von Anfang an interessant. Die Blicke, die wir uns zuwerfen, das Lächeln. Ich glaube, dass da schon mehr sein könnte. Das wollte ich beim Einzeldate abchecken", erklärt sie. Die zwei genießen einen romantischen Abend am Pool, trinken Champagner, führen tiefgründige Gespräche – und kommen sich sehr nahe: So kommt es beim Planschen zum ersten Kuss der Staffel. Und Stella schwärmt von dem besonderen Moment: "Die Zärtlichkeit war da. Sehr liebevoll, aber trotzdem intensiver. Man hatte das Gefühl, wir wollen uns. Es war richtig schön."

Doch bei einer Knutscherei bleibt es nicht. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen und züngeln, was das Zeug hält. "Wir fanden es, glaube ich, beide einfach schön, uns zu küssen. Das haben wir dann ausgekostet und immer wieder gemacht", meint Devin ganz beseelt. Der Sales Manager gesteht Stella dabei, dass sie ihn umhaut. Die 27-Jährige ist von seiner Ehrlichkeit beeindruckt. Im Einzelgespräch nach dem Date erklärt sie lächelnd: "Es wirkte schon sehr vertraut zwischen uns [...] Das war richtig toll. Also genauso, wie man sich so ein perfektes erstes Date in Zweisamkeit vorstellt." Und auch der 28-Jährige meint: "Da war wirklich so ein Kribbeln im Bauch. Hatte ich lange nicht mehr."

Zwischen Stella und Devin scheint es mächtig zu knistern – aber da sind ja noch einige andere Kandidaten und Kandidatinnen in der Villa. Zum ersten Einzeldate der Staffel lud die Influencerin Martin Michelius ein. Auch zwischen den beiden schien es super zu laufen. Zu einem Kuss kam es aber nicht. Im Promiflash-Interview verriet der Unternehmer, dass er rückblickend wohl anders gehandelt hätte: "Ich hätte Stella [...] küssen müssen. Ja, ich bereue es schon, aber irgendwie gab es diesen Moment nicht."

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann bei "Die Bachelorette"

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"

