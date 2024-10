Bereut Aysun ihren freiwilligen Exit bei "Die Bachelorette"?

Aysun Osman sorgte bei Die Bachelorette für eine Überraschung: Die Princess Charming-Bekanntheit verließ das Format freiwillig und wollte Stella Stegmann (27) nicht länger näher kennenlernen. Im Promiflash-Interview verrät der Realitystar jetzt, ob er diese Entscheidung im Nachhinein bereut. "Ich habe relativ früh gemerkt, dass das zwischen mir und Stella freundschaftlich wird", betont sie und erklärt: "Das war schön zu hören, dass sie gerne mehr Zeit mit mir verbracht hätte. Aber dennoch ist es kein Grund für mich, zu bleiben und anderen unnötigerweise den Platz 'wegzunehmen'."

Ob Aysun fernab der Datingshow mittlerweile eine passende Lady gefunden hat, kommentiert sie nicht. Dafür gibt sie jedoch eine Einschätzung, wer ihrer Meinung nach große Chancen bei Stella haben könnte. "Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es zwischen Devin Dayan und Stella schön werden könnte", merkt die 24-Jährige an. Für sie ist ihr früherer Mitstreiter der klare Favorit, wenn es um das Herz der Rosenkavalierin geht: "Die beiden sehe ich am ehesten zusammen."

Dass Aysun sich nicht mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis mit Stella vorstellen kann, enthüllte sie bereits während ihrer Zeit in der Show. "Ich muss auf mein Bauchgefühl und meine Intuition hören und deshalb habe ich mich entschieden, heute Nacht zu gehen", gab die Reality-TV-Darstellerin ehrlich zu. Gegenüber Promiflash merkt sie zudem an, dass sie aber nichts dagegen hätte, fernab der Kameras mit der Bachelorette etwas zu unternehmen: "Man kann auch privat gerne Zeit mit mir verbringen!"

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann bei "Die Bachelorette"

RTL / Klaudia Taday Bachelorette-Kandidatin Aysun Osman

