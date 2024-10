Diese Kandidatin verlässt "Die Bachelorette" freiwillig

Die meisten Teilnehmer von Die Bachelorette hoffen in der Nacht der Rosen darauf, eine Runde weiterzukommen. Doch in Folge acht der Kuppelshow hat Aysun (24) schon vor der großen Entscheidung einen Entschluss gefasst. In einem Vieraugengespräch offenbart sie Stella Stegmann (27): "Erst einmal möchte ich dir sagen, dass du so eine facettenreiche und wunderbare Frau bist." Allerdings seien ihre Gefühle für die Influencerin rein platonisch. "Ich muss auf mein Bauchgefühl und meine Intuition hören und deshalb habe ich mich entschieden, heute Nacht zu gehen." Nach dieser Mitteilung muss die 24-Jährige die Villa sofort verlassen.

Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit nimmt der Barkeeperin ihre Entscheidung nicht übel, erklärt aber im Einzelinterview: "Ich hätte sie gerne noch dabeigehabt, einfach weil sie ein cooler Mensch ist." Viel emotionaler reagiert Luna auf diese Nachricht. Die Unternehmerin fängt an zu weinen, als sie erfährt, dass eine ihrer Bezugspersonen den Heimweg antritt. Einige Männer vermuten allerdings, dass dieser Auftritt geschauspielert ist. "Off Kamera hat Luna zu Jan und mir gesagt, dass sie mehr Drama machen muss, um in die nächste Show zu kommen", behauptet Martin.

Auch Aysun war in ihrer Zeit in der Show in ein wenig Drama verwickelt. Nachdem der Single-Mann Ferry und Emma einen kleinen Flirt geteilt hatten, vermutete sie, dass der Rapper an Liebeskummer leiden könnte und stellte ihn zur Rede. Dass sich die Mannheimerin in seine Angelegenheiten einmischte, gefiel ihm gar nicht, und es kam zu einem heftigen Streit. Gegenüber Promiflash gab der Hamburger jedoch Entwarnung: "Aysun und ich mögen uns und haben uns lieb, auch wenn wir in der Villa kurz gezofft haben. Ich weiß, dass sie das Ganze gut gemeint hat."

RTL / Klaudia Taday Bachelorette-Kandidatin Aysun Osman

Instagram / thereal20g "Die Bachelorette"-Teilnehmer Max, Aysun, Emma und Ferry

