Minus acht Kilo: Anton Danyluk zeigt Vorher-Nachher-Ergebnis

Anton Danyluk, bekannt aus dem britischen Love Island, hat einen beeindruckenden Gewichtsverlust von acht Kilogramm innerhalb von sechs Wochen erreicht. Auf Instagram teilte der Realitystar nun mehrere Vorher-Nachher-Fotos, um seine Transformation mit seiner Community zu teilen. "Ich habe gerade mein sechswöchiges Mini-Fitnessprogramm abgeschlossen und acht Kilogramm verloren", berichtet er stolz auf Social Media. Natürlich ist sein Beitrag nicht ganz uneigennützig: Denn mit seinem Erfolg möchte er potenzielle Kunden dazu bewegen, seinen Fitnessplan zu kaufen.

Demnach verspricht Anton seiner Followerschaft: "Die Methode, die ich verwende, reduziert nicht nur den Heißhunger, sondern hält dich auch satt. Du wirst buchstäblich nie das Gefühl haben, dass du mit dieser Methode eine Diät machst, es ist unglaublich." Seine Fans sind von seinem definierten Waschbrettbauch auch sichtlich angetan. "Du siehst großartig aus" und "Starke Leistung" sind nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.

Ob der Sport für Anton eine Art Selbsttherapie war? Immerhin liegen hinter der TV-Bekanntheit ziemlich dunkle Zeiten. In einem Social-Media-Video der Reihe "My Life" enthüllte Anton, dass er nach seinem Umzug nach Marbella in eine gefährliche Bahn abrutschte – Alkohol- und Drogenexzesse gehörten damals zur Regelmäßigkeit. Nach einem Abend, an dem er Drogen konsumierte, soll er sogar unter ziemlich düsteren Gedanken gelitten und sich gefragt haben: "Warum zur Hölle bin ich immer noch hier?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Anton Danyluk im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anton Danyluk, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige